Sebastián Rulli no fue un buen marido, según Cecilia Galliano

La actriz se abrió sobre su relación con Rulli en una nueva entrevista…

Cecilia Galliano estuvo casada de 2007 a 2011 con el actor Sebastián Rulli, y ahora la actriz confiesa en una nueva entrevista que él no fue un buen marido para ella.

Para Galliano no existe marido perfecto:

«Un marido perfecto, bueno, la verdad todavía no lo he tenido, ni creo que lo tendré, porque no existe el marido perfecto, creo que no existe.», afirmó, según el programa Ventaneando.

«Fue hace ocho años… que ni siquiera tengo novio, menos marido, imagínate, no creo en el matrimonio. Porque en ese momento creía, era más chica. La fe al matrimonio, creo que nunca creí en el matrimonio, o sea no fui una niña que me ilusionaba verme vestida de blanco o casarme en la iglesia, como a muchas mujeres les sucede», comentó la actriz argentina.

Sobre cómo terminó su relación con Sebastián Rulli, con quien se peleó hasta por una camioneta, ella dijo:

«Pues si yo hubiera sido cantante como Shakira, hubiera sacado una canción también y hubiera facturado más que estar peleando por una camioneta, me hubiera comprado como tres o cuatro», dijo entre risas.

Con el actor, Cecilia tiene un hijo de 13 años, Santiago.