Selena Gomez aboga se normalice la discusión sobre la salud mental

La cantante Selena Gomez, a quien previamente le diagnosticaron ansiedad y depresión, dice que la discusión sobre la salud mental es liberadora y está decidida a normalizar las conversaciones relacionadas con estos temas.

“Creo que da menos miedo cuando hablas de eso. Entonces, ese es un sentido de libertad que gané una vez que lo hice. Creo que tuve un momento en el que me sentí diferente, como, ‘¿Por qué reacciono de esta manera?’ ‘¿Por qué me siento como yo y nadie más lo hace?’ Y tuve que darme cuenta de eso ”, dijo Gómez en la virtual Teen Vogue Summit, informa The Sun.

Ella dice que su viaje personalmente ha sido todo sobre su tiempo.

“Cuando sentí que estaba funcionando y fue entonces cuando de repente me obsesioné tanto con asegurarme de que todos los que conocía, entendieran que compartir tus emociones era genial”, señaló la estrella del pop.

Gomez comenzó a trabajar con terapeutas cuando tenía poco más de 20 años y siente que eso la ha ayudado a cambiar.

“Soy una gran defensora de la terapia. Creo que es algo tan normal, especialmente hoy en día, no hay forma de que la gente no se sienta de cierta manera, ya sea que se den cuenta por sí mismos o no, todos nos necesitamos unos a otros “.

“‘ ¿Por qué quieres hacer las cosas que estás haciendo? ¿Podrás presentarte para esas cosas? ¿Eres paciente contigo mismo? ”Hay tantas preguntas que debes hacerte. Pero al mismo tiempo, es igualmente importante rodearte de personas que son las que te desafían, las que creen en ti. Hay mucha gente, incluso hasta el día de hoy, que me dice ‘no’ ”, dijo.