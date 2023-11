Selena Gomez anuncia que borrará su Instagram: ‘Hasta aquí’

La actriz y cantante se enojó por la controversia que causó un comentario…

Selena Gomez anunció que se alejará de sus redes sociales, debido a la ola de críticas que ha estado recibiendo en las redes sociales. Su decisión se produjo después de que la ex estrella de Disney se enojara por las acusaciones relacionadas con su postura sobre la guerra entre Israel y Hamás. Los fans de Selena le pidieron que utilizara su plataforma con más de 400 millones de seguidores para expresar su opinión sobre el conflicto.

“Me he mantenido alejada de las redes sociales porque se me parte el corazón al ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. Que las personas sean torturadas, asesinadas o sean objeto de cualquier acto de odio contra cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a todos, especialmente a los niños, y poner fin a la violencia de una vez por todas”, comenzó.

Al final del comunicado, Selena también reveló un deseo. “Pido disculpas si mis palabras nunca serán suficientes para todos o para un hashtag. Simplemente no puedo quedarme quieta y ver cómo lastiman a personas inocentes. Esto es lo que me enferma. Desearía poder cambiar el mundo, pero una publicación no será suficiente», señaló.

Y siendo la mujer más seguida en la plataforma, Selena Gomez anunció posteriormente que eliminará su perfil:

«Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram. Hasta aquí. No apoyo nada de lo que está sucediendo», dijo, en referencia a las críticas y al triste suceso que ocurre en el mundo.