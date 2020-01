Selena Gomez dice que “encontrar la medicación para su problema mental” cambió su vida

La cantante se sintió aliviada con el diagnosticaron su desorden mental, y que la medicación cambió por completo su vida.

Selena Gomez se sintió “aliviada” de que le diagnosticaran sus problemas de salud mental, ya que encontrar la medicación adecuada “cambió por completo” su vida.

La intérprete es una de las estrellas pop más exitosas del mundo, pero en una sincera entrevista con la revista WSJ, para su edición anual de Talents & Legends, la cantante de 27 años habló sobre sus luchas emocionales.

“Tenía baja autoestima, y ​​eso es algo en lo que trabajo continuamente. Pero ahora me siento tan empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que estaba pasando mentalmente “, compartió. “Mis altibajos eran realmente altos, y mis mínimos me sacaban de circulación por semanas”.

Selena continuó: “Descubrí que sí tengo problemas de salud mental. Y, sinceramente, eso fue un gran alivio. Me di cuenta de que había una manera de obtener ayuda y encontrar personas en las que confías. Tomé el medicamento correcto y mi vida ha cambiado por completo”.

Y la estrella, que lanza el próximo viernes “Rare”, su primer álbum nuevo desde Revival de 2015, confesó que su nueva música refleja su mejor salud mental.

“Recuerdo lo que Taylor Swift dijo que cuando le toqué algunas de las nuevas canciones: ‘siento que estoy viendo quién eras antes de esto’. Eso me hace feliz. Me gusta sentirme como esa chica otra vez”.