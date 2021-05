Selena Gomez era súper fan de Britney Spears cuando era niña

La cantante y actriz publicó un video del pasado, cuando de niña interpretaba un tema de Britney Spears.

Selena Gomez compartió un simpático video de cuando era niña, y en el que interpreta un exitoso tema de Britney Spears, sorprendiendo nuevamente a sus fans.

En el video Selena muy pequeña canta al ritmo de ‘Don’t Go Knockin on My Door’, con anteojos y un fondo muy animado, imitando los bailes de Britney Spears en esa canción que fue todo un éxito en el 2000.

Para gusto de los fanáticos de ambas artistas, Spears así reaccionó: “¿Pero cuándo vamos a trabajar en un dueto real?”, escribió en Twitter.

Seguidores de ambas cantantes les dedicaron muchos comentarios, en los que expresaron su deseo de verlas juntas. Este es un proyecto que ya tiene mucho tiempo pendiente, pero por lo pronto se ve algo lejano, ya que la rubia está atravesando algunos problemas legales que le impiden realizar proyectos los profesionales que ella quisiera.

Selena actualmente prepara su participación en en la final de la UEFA Champions League, al lado de Marshmello y Khalid, además una serie de televisión ‘Inly Murders in the bBuilding, que se estrenará en la plataforma streaming Hulu.

Vea el video a continuación: