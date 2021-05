Se emitió orden de arresto en contra de Marilyn Manson

La orden de arresto se emitió porque el roquero agredió físicamente a un fotógrafo durante un concierto en 2019.

La policía de Gilford, estado de New Hampshire tiene una orden de arresto en contra de Brian Hugh Warner, verdadero nombre del artista, por dos cargos de violencia no agravada ocurridas en 2019. según se afirma en la página de Facebook de la institución policiaca, Manson y su agente habían sido puntualmente notificados antes de la orden de arresto, pero simplemente no hicieron caso y no han regresado al estado de New Hampshire para enfrentar los cargos.

Esta orden de arresto se suma a las diversas acusaciones que tiene Manson ante la justicia, en las que un grupo de más de 10 mujeres lo han acusado de acoso, violencia y abuso sexual, todo esto rechazado por Marilyn Manso, quien calificó estas denuncias como “horribles distorsiones de la realidad”.