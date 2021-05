Angélica Vale fue acosada por productor cuando era menor de edad

La actriz contó un productor musical le pidió que fuera a su casa sin la compañía de su abuela.

Angélica Vale reveló que ella siendo casi una niña, sufrió el acoso de un productor musical, que le dijo que fuera a su casa pero sola, sin ser acompañada por su abuela.

En el programa Chisme No Like, Angélica comentó: “Sí tuve un #MeToo. Una vez un señor productor de música me habló y me dijo que fuera a su casa pero sola, que no llevara a mi abuela. Mi abuela todavía vivía, imagínate, yo tenía como 14 años”, revelando el severo problema de acoso que siempre ha existido en la industria, del que no fue víctima porque ella supo que eso no estaba bien, e inmediatamente se lo comunicó a su abuela Angélica Ortiz.“Me escapé de un #MeeToo”, comentó.

Con respecto a este movimiento, Angélica celebra que las mujeres ya no se callen cuando son víctimas de abusos, pero también admitió que muchas otras también se cuelgan de eso con acusaciones falsas: “Ha sido fuerte, pero también creo que hay muchas chavas que se han aprovechado, ahora todo es #MeeToo. Cuando uno ve a las chavas y dices: ‘No reina, tú no eres #MeeToo, tú lo traes solito”.