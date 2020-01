Selena Gomez llega a “extremos desesperados” para apoyar las ventas de su nuevo disco

La cantante ha llegado a extremos de ella misma comprar cientos de copias de su álbum “Rare”, para llevarlo al top de ventas.

Selena Gomez está preocupada de que haya llegado a extremos “desesperados” para que su álbum tenga éxito.

La cantante de 27 años lanzó ‘Rare’ el 10 de enero, y ha estado yendo a varias tiendas a comprar tantas copias como pueda para aumentar las posibilidades del disco de ocupar el primer lugar en la lista de álbumes.

Hablando en sus historias de Instagram, dijo: “Muy bien, un día más para ver si puedo comprar tantos álbumes como sea posible, por lo que actualmente vamos a Target y Best Buy y Walmart”.

“¿Estoy un poco desesperada por hacer esto ahora? No me importa. No me importa, porque este álbum es muy raro. Estoy muy, muy, muy ansiosa y emocionada por hacerlo … Solo realmente transmitir el álbum!”

La confesión de Selena se produjo un día después de que la cantante instó a sus fanáticos a ayudar a llevar el récord al número uno.

Ella dijo: “Así que me acabo de enterar de que mi álbum está al lado de otro artista increíble. Le dije a la gente antes de eso, ya sabes, no se trata de números para mí, pero me encantaría que el álbum más importante que he lanzado se convierta en el número uno, así que si no te importa transmitirlo o escucharlo en todas las plataformas, significaría el mundo absoluto para mí”.