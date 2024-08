Selena Gomez pone fin a las especulaciones

La cantante llegó solita al estreno de la nueva temporada de su serie…

Selena Gomez aparentemente ha puesto fin a las especulaciones sobre su relación con Benny Blanco. Después de alimentar los rumores de compromiso, la actriz y cantante ha asistido al estreno de la temporada 4 de su serie «Only Murders in the Building», con las manos vacías, o sea, no llevana ningún anillo en ese dedo.

La artista llegó a la alfombra roja en solitario y lució un minivestido negro y una chaqueta oversize. Aun así, completó su atuendo con algo de brillo, posando con anillos en sus dedos medios mientras se tomaba fotos junto a sus coprotagonistas Steve Martin, Meryl Streep y Martin Short.

Selena confirmó su relación con el reconocido productor discográfico Benny Blanco en diciembre de 2023.

Si bien la pareja comenzó a salir en julio del año pasado cerca del cumpleaños de Selena, según la revelación de Benny en el programa «The Howard Stern Show».