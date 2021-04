Selena Gomez será la anfitriona de un concierto con Jennifer Lopez para promover vacunación

El evento musical se grabará previamente en el SoFi Stadium de Los Ángeles y luego se transmitirá el 8 de mayo.

La cantante estadounidense Selena Gomez ha sido contratada para presentar Vax Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen, como parte de los esfuerzos para persuadir a las personas de que se vacunen contra el COVID-19.

El concierto estará encabezado por Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R. El evento musical se grabará previamente en el SoFi Stadium de Los Ángeles y luego se transmitirá y transmitirá el 8 de mayo a través de múltiples redes y plataformas de televisión, incluidas las estaciones ABC, CBS, Fox, YouTube e iHeartMedia.

La cantante también compartió el anuncio en su cuenta de Instagram. Ella subtituló el mensaje: “Estoy muy emocionada de anunciar que soy anfitriona de #VaxLive: ¡El concierto para reunir al mundo! Me uniré a @glblctzn para pedir una distribución equitativa de la vacuna COVID-19 para todos. Sintoniza el sábado , 8 de mayo: https://vaxlive.org “.

“Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a tomar la vacuna COVID-19 cuando esté disponible para ellos, hacer un llamado a los líderes mundiales para que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música de una manera que no se ha sido posible en el último año. No puedo esperar a ser parte de esto “.

El concierto está destinado a “generar confianza en las vacunas en los Estados Unidos y en todo el mundo, y alentar a las personas a que se vacunen lo más rápido posible”, dijo el director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans.