Nick Jonas elogia a Harry Styles y Niall Horan por hacer “un trabajo realmente bueno”

Durante el programa The Voice, donde es coach, Jonas elogió los trabajos en solitario de los ex miembros de One Direction.

El cantante y actor estadounidense Nick Jonas parecía impresionado con las estrellas de One Direction, Harry Styles y Niall Horan, a quienes elogió por hacer sus canciones con influencias de los 70 y 80.

La estrella de los Jonas Brothers de 28 años elogió a los cantantes mientras realizaba sus deberes de entrenador en The Voice. Se dirigió a los concursantes Raine Stern y Andrew Marshall mientras discutían con él la elección de su canción. Ambos concursantes están listos para enfrentarse cara a cara en una batalla de voces.

Nick Jonas recordó los sonidos similares de los ex compañeros de banda de 1D después de seguir sus carreras en solitario. “Cuando Harry estalló, cuando Niall salió de One Direction, hicieron un muy buen trabajo al tocar algunas influencias antiguas en su versión moderna de las cosas”, dijo.

La elección de ir con “Adore You” de Haz hizo que Nick Jonas comentara: “Ahora, con esta canción, en particular, obtienes tantas sensaciones geniales de los setenta y ochenta a partir de esto”.

“Así que pensé que sería una buena mezcla de todas tus influencias”.

Los fanáticos de la banda de música One Direction expresaron sus felices opiniones después del elogio de Jonas.