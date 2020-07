Sergio Mayer responde a acusaciones de Bárbara Mori sobre ‘lo infeliz’ que fue con él

El actor y diputado pide a Mori que analice lo que sería su vida y su carrera si no lo hubiera conocido.

En una plática en línea con su amiga, la actriz Marimar Vega, la actriz Bárbara Mori recordó cuando tuvo que tomar la decisión de separarse de Sergio Mayer, padre de su hijo.

Mori recordó lo que fue estar junto a Sergio Mayer y recibir sus órdenes, pues además de su pareja era su manager, y en ese momento ella era una mujer llena de inseguridades, por lo que al darse la separación, siente que tuvo un nuevo despertar.

“Mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque durante 5 años viví bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma”.

“Las decisiones era tomadas desde el miedo, la inseguridad, desde el yo no valgo…Cuando yo estaba con él, te digo, no valía nada, yo me miraba al espejo y no valía nada”.

“Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luche más años porque quería que mi hijo no viviera lo que yo viví, separación de tus papás… hasta que me di cuenta que no iba a ser feliz, él me veía todos los días y yo quería que me viera bien”.

“El día que me separé, las puertas del cielo se empezaron a abrir, porque aparte él era mi manager, entonces tenía mi dinero; habían muchas cosas que me daban pavor para tomar esa decisión”, añadió Mori.

Cuestionado al respecto, Segrio Mayer dice que “prefiere no contestar, por respeto a los involucrados”.

“No sabes como me gustaría poder responder, pero realmente no debo hacerlo, solo puedo decir que solo tenga la conciencia [Bárbara Mori], de cómo y donde nos conocimos, cómo llegó a mi vida y quizá, tener un poco de agradecimiento”, señaló el ahora diputado Sergio Mayer.

“Responder a lo que dice Bárbara sería desacreditarme como hombre”.

“Hay muchas cosas que serían mucho material para ustedes los periodistas, muchas cosas que les podría revelar, pero no lo haré, por respeto a mi hijo y por respeto a ella com mujer”.

“Solo le pido a Bárbara que analice cómo sería su vida y dónde estaría su carrera si no me hubiera conocido. Que haga una introspección si no hubiera pasado por mi vida si no me hubiera conocido, cómo la apoyé y todo lo que hice”.

“Bárbara siempre ha sido muy provada con su vida, y se me hace extraño que ahora lo decida hacer, ahora que está escribiendo una serie sobre su vida… Se me hace una gran mercadotecnia y una forma interesante de hacerlo”, apuntó.