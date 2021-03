Seth Rogen confiesa que todavía fuma marihuana

El actor se sincera y dice que encontraría la vida ‘realmente difícil’ sin ella.

Seth Rogen confesó en una nueva entrevista a la revista GQ que todavía fuma marihuana y aseguró que encontraría la vida ‘realmente difícil’ sin ella.

El actor insistió en que fumar es tan esencial para él como usar ropa y que no cree que pueda funcionar tan bien sin la droga, por ello le gustaría acabar con el estigma que la rodea.

“La gente no estigmatiza los zapatos. La gente no dice que hacen que caminar sea menos ‘real’. ¡Los necesitamos para el suelo sobre el que caminamos! Yo uso gafas. Necesitamos guantes. Necesitamos casas. Tenemos millones de cosas para compensar el hecho de que simplemente no prosperamos en este lugar, ¿sabes?”, explicó.

Cuando se le preguntó cómo sería para él estar sin marihuana, agregó: “Sería como decir que ya no puedes usar ropa. ¡Sería un verdadero fastidio! Me resultaría muy difícil hacer lo que tengo que hacer en el mundo”., justifica.

Y a Seth le resulta útil el fármaco para combatir los signos del TOC y el síndrome de Tourette que padece:

“El único estigma con la marihuana es que afecta su cerebro. Y la gente es rara al respecto. No les gusta hablar de salud cerebral”, afirma.