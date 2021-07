Shailene Woodley se encuentra en el “final” de un misterioso problema médico que la ha hecho “miserable”

La estrella de Big Little Lies, que cumplirá 30 a finales de este año, sufre de una dolencia que nunca ha explicado públicamente.

La estrella de Big Little Lies, que cumplirá 30 a finales de este año, sufre de una dolencia que nunca ha explicado públicamente y de la que rara vez habla, pero que la ha obligado a rechazar varios proyectos.

Pero la actriz, que está comprometida con el jugador de fútbol americano Aaron Rodgers, está encantada de estar a punto de despedirse por fin de sus problemas de salud.

“Estoy en el final, lo cual es muy emocionante”, le dice al Hollywood Reporter, “pero es algo interesante, pasar por algo tan dominante físicamente y al mismo tiempo tener tanta gente que preste atención a las decisiones que tomas, las cosas que dices, lo que haces, cómo te ves”.

“Me dio vueltas por un tiempo. Te sientes increíblemente aislado y solo. A menos que alguien pueda ver que tienes un brazo roto o una pierna rota, es realmente difícil para las personas identificarse con el dolor que estás experimentando cuando es un dolor silencioso e invisible”.

“Fue bastante debilitante. Dije que no a muchos proyectos, no porque quisiera, sino porque físicamente no podía participar en ellos. Y definitivamente sufrí mucho más de lo necesario porque no me cuidé “.

El año pasado, Shailene le dijo al New York Times que estaba “muy, muy enferma cuando tenía poco más de 20 años. Mientras hacía las películas de Divergent y trabajaba duro, también estaba luchando con una situación física profundamente personal y muy aterradora “.