Shakira alcanza el Top 100 de iTunes con Whenever Wherever (Suerte)

El éxito de Shakira, Whenever Wherever (Suerte) , ha conquistado el Top 100 de iTunes 19 años después de su lanzamiento.

La estrella colombiana interpretó un fragmento de la canción durante su actuación de medio tiempo del Super Bowl el domingo, y parece que fue suficiente para llevar la canción a la cima de descargas.

Las canciones de Shakira, Hips Don’t Lie, Waka Waka y She Wolf (Loba) también han subido al top 10, gracias a su actuación, junto a Jennifer Lopez, en Miami, Florida.

La estrella del pop, Jennifer Lopez y sus invitados especiales Bad Bunny y J Balvin también han experimentado un aumento en las ventas en Spotify.

Las canciones de Shakira, Empire y She Wolf, se dispararon en más del 900 por ciento en las horas posteriores al Super Bowl, mientras que el interés en Get Right y Waiting For Tonight de López aumentó en más del 680 por ciento.