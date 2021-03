Shakira se regocija con la exitosa canción ‘Girl Like Me’ que supera los 300 millones de vistas

La canción de la superestrella Shakira, Girl Like Me, parece que no tiene techo, acumulando millones de vistas de YouTube.

Parece que el éxito de la canción de la superestrella Shakira, Girl Like Me, no tiene fin, ya que ha superado los 300 millones de visitas en YouTube desde su lanzamiento el 4 de diciembre de 2020.

La cantante de Waka Waka recurrió a Instagram y compartió su alegría con los fanáticos por el éxito de la colaboración con Black Eyed Peas.

“¡300 MILLONES DE VISTAS!” ella subtituló la publicación.

El éxito de la canción ha sido de gran alcance, ya que también se convirtió en un desafío de TikTok.

Muchos usuarios han compartido sus reiteraciones de la maravillosa canción imitando los suaves movimientos de baile de Shakira.