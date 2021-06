Shanna Moakler anuncia públicamente que ‘odia’ a Kim Kardashian

La ex esposa de Travis Barker culpa a Kim Kardashian de haber tenido un amorío con el músico, rompiendo su matrimonio.

Shanna Moakler ha hecho que su disgusto por el clan Kardashian sea muy evidente cuando comentó en una publicación en las redes sociales que despreciaba a Kim Kardashian.

Una publicación de Instagram cargada por el usuario @iamrichroyal compartió una captura de pantalla de la fundadora de Skims llorando por su matrimonio colapsado con Kanye West, y el usuario escribió la leyenda: “La odio [improperio]”.

La publicación pareció resonar con Shanna Moakler cuando comentó: “No estás solo”.

Su odio hacia la estrella de Keeping Up with the Kardashians proviene de su afirmación de que Kim fue la razón detrás de su matrimonio fallido con Travis Barker, quien actualmente está saliendo con Kourtney Kardashian.

Aparentemente, acusó a Travis de tener una relación extramatrimonial con Kim que, según ella, se convirtió en el punto de ruptura de su matrimonio con el baterista de Blink-182.

“Mi familia está rota debido a esta familia y ahora mis hijos y yo estamos alienados el uno del otro por otra hermana en la familia”, cuando fue entrevistada por TMZ.