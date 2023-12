Shannen Doherty revela que su cáncer de mama ha avanzado a fase cuatro

La actriz dijo en una entrevista que no está lista para morir…

La actriz Shannen Doherty, conocida por sus papeles en «Beverly Hills 90210» y «Charmed», reveló en una entrevista con la revista «People» que su cáncer de mama ha avanzado a fase cuatro, extendiéndose ahora a sus huesos. Ella fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y entró en remisión en 2017. Sin embargo, en 2020, el cáncer reapareció y se propagó a su cerebro.

La actriz de 52 años dijo que quiere seguir viviendo, aunque expresó sus temores y reflexiones sobre la enfermedad que enfrenta: «No me quiero morir… ¿Por qué a mí?», dijo.

Shannen afirmó que, pese a su diagnóstico, ella tiene proyectos en marcha, incluido el próximo lanzamiento de su propio podcast, «Let’s Be Clear with Shannen Doherty», programado para el 6 de diciembre en iHeartRadio. En este espacio, planea abordar no solo su salud sino también su carrera en Hollywood y sus relaciones personales, invitando a excompañeros, amigos, familia y directores destacados.