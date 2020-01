Sherlyn inicia un curso de psicoprofilaxis

La actriz y cantante se está preparando para dar a luz a su primer hijo.

Sherlyn compartió con sus seguidores el inicio de un curso de psicoprofilaxis como preparación para el próximo nacimiento de su bebé.

La actriz dijo que su hermana Criselle fue quien la inscribió para tomar este curso, mismo que ella realizó antes del nacimiento de su sobrino Diego.

“Aunque ustedes no lo crean, hoy inicio mi curso de psicoprofilaxis. Sé que falta un montón, pero tengo una hermana que es súper aplicada y ya me inscribió al curso. También me trajo cuaderno y pluma. Servicio de hermana 5 estrellas”, dijo Sherlyn en un primer video.

Después la actriz subió otro video, en el que presentó a todas sus maestras, emocionada tras haber terminado su primera clase.