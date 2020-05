Sherlyn revela el nombre que dará a su bebé

A través de un video en las redes sociales, la actriz de telenovelas reveló que su hijo por nacer se llamará ….

Sherlyn ha recurrido a las redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre el estado de su embarazo, y aunque se ha reservado algunos aspectos, finalmente dio a conocer el nombré que llevará su primer hijo.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la estrella de telenovelas reveló que su bebé se llamará André.

“Así que este guapo que habita mi alma, mi corazón, mi amor y mi cuerpo desde hace nueve meses, hoy por fin tiene un nombre, su nombre es André, André nuestro bebé“, dice la artista en el video que compartió la noche del jueves.

“Me ha costado mucho trabajo encontrar el nombre de nuestro bebé, por fin lo tenemos. Es de origen griego y significa que es valiente y varonil. No tiene diminutivos tal cual lo soñé, no sé a ustedes, pero a mí me encanta“, añade la actriz.

Sherlyn está a pocos días de recibir a su bebé, algo que la tiene muy nerviosa, pero también muy feliz.