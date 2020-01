Sherlyn revela el sexo del bebé que espera

La actriz realizó una pequeña fiesta para dar a conocer si espera un niño o una niña.

Sherlyn, quien a principios de diciembre anunció su embarazo, ha confirmado que el bebé que espera será niño.

La actriz realizó una fiesta para revelar el género de su bebé, acompañada de Zuria Vega y Lambda García, que al conteo de 3…2…1… encendieron una bengala, y el humo azul informó que el bebé que espera la actriz es un niño.

Sherlyn ha revelado que su gestación fue por medio de un donante de esperma en Nueva York y que, dado que no lo hizo a través del método in vitro, no sabía si tendría niño o niña, una versión que aun no convence a todos por completo.

La actriz previamente reconoció que le gustaría más tener una bebe, aunque si llegara un hijo lo aceptaría con mucho amor a pesar de que pensaba que sería un reto mayor.

Cabe señalar que en los procesos de reproducción asistida en los Estados Unidos, la selección del sexo del bebé es algo común, por lo que es extraño que la actriz lo desconociera.