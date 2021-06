“Siempre seré la mayor fan de Kanye West”: Kim Kardashian

La estrella de reality show dice que no hay mala voluntad entre ellos ya que “todavía son amigos”.

Mientras que el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West terminó, ella dice que no hay mala voluntad entre ellos ya que “todavía son amigos”.

Hablando sobre el episodio de reunión de Keeping Up With the Kardashians, la estrella dijo que ella y su ex esposo Kanye West aún continúan teniendo una buena relación.

La pareja, que comparte cuatro hijos, North, Chicago, Psalm y Saint, continúa enfocándose en la crianza compartida y mantiene una relación amistosa en el proceso.

“Ese fue mi amigo ante todo durante mucho tiempo, así que no veo que eso desaparezca”, le dijo Kim al presentador Andy Cohen.

“Siempre seré la mayor fan de Kanye. Es el padre de mis hijos. Kanye siempre será familia”.

“Tenemos una relación de copaternidad increíble y yo lo respeto mucho”, dijo.