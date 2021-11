Stella Banderas apoya a su papá Antonio Banderas en el musical Company

La hija del actor con Melanie Griffith está viviendo en España para trabajar con su papá…

Antonio Banderas festejó en Instagram el regreso de su hija Stella del Carmen a España, ahora que finalizó sus estudios universitarios en Estados Unidos, para participar con él de uno de sus proyectos en ese país.

El actor confirmó que su hija con Melanie Griffith, que ahora se hace llamar Stella Banderas, está trabajando como la segunda ayudante de dirección en el musical ‘Company’ en el teatro de Málaga, que se estrenó esta semana en el teatro del Soho.

Banderas comentó a la revista Hola: “¿Cómo no voy a estar contento? No solamente porque es mi hija, que no la veía desde hace un año y medio, sino porque me está haciendo un servicio estupendo”.

El actor agregó que su hija tiene mucha personalidad y por ello él ha mejorado en su trabajo gracias a ella:

“Mi hija tiene mucha personalidad, tiene muy claras sus opiniones y me sirve escucharla (…) cuando caminamos a casa después de los ensayos es cuando ella realmente hace su trabajo, cuando estamos en casa cenando le hago preguntas muy directas y recibo respuestas muy directas sobre lo que ella está viendo y la opinión que tiene de ello”, afirmó el malagueño.