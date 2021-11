Britney Spears se prepara para una mega entrevista con Oprah Winfrey

La cantante y la conductora ya habían acordado la entrevista antes del fin de la tutela…

Oprah Winfrey ha estado al pendiente de toda la situación de Britney Spears, y la cantante le prometió concederle una entrevista exclusiva cuando lograra su libertad.

La propia Spears comentó recientemente en su Instagram que sí va con Oprah para consertar y aclarar las cosas con la conductora.

Por el momento Britney sigue disfrutando su libertad tras casi 14 años de tutela bajo el comando de su padre Jamie Spears.

La cantante todavía no hace las paces con su familia y ni parece querer hacerlo, ya que dijo esta semana:

“Honestamente, cada día que me despierto todavía me sorprende cómo mi familia y la tutela pudieron hacer lo que me hicieron… ¡¡fue desmoralizador y degradante!! Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel… sí, ¡incluida mi madre que [tanto] va a la iglesia!”, acusó.