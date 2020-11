Stephanie Valenzuela regresa a Perú para pasar un tiempo con su familia

La modelo, que fue violentada por su ex pareja Eleazar Gomez, tomará terapias para superar lo vivido.

Stephanie Valenzuela se retirará un tiempo y se irá de México. Su hermano reveló que la modelo regresa a Perú para pasar una temporada junto a su familia.

Frank Valenzuela, hermano de la también cantante, comentó al Diario Basta: “Mi hermana se va a ir a Perú con la familia para estar tranquila, ella empezará a tomar terapia. Stephanie sabe que cuenta con el apoyo de todos nosotros. Tras sacar el tema ‘Cumbia de Despedida’ lamentablemente se quedará encapsulado”.

Frank asegura que él no conoció bien a Eleazar, pues no convivió con el actor: “Yo con Eleazar no he convivido, porque cuando mi hermana comenzó a salir con él, yo me fui del departamento. Solo conviví con él cuando grabamos un video”.

El hermano de Tefy Valenzuela lamenta lo ocurrido con Eleazar Gómez, quien se encuentra detenido, pero asegura que la más afectada en esta situación es ella.