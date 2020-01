Steve McQueen dice que los BAFTA están quedando irrelevantes por falta de diversidad

El cineasta advirtió que los actores y cineastas negros fueron rechazados en las nominaciones para los premios de este año.

Steve Mcqueen advirtió que los jefes de BAFTA corren el riesgo de volverse “irrelevantes” después de que los actores y cineastas negros fueron rechazados en las nominaciones para los premios de cine de este año.

Los jefes de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión quedaron señalados la semana pasada después de que sus miembros no nominaran a ninguna estrella étnica negra y minoritaria para los premios en la ceremonia del próximo mes.

El ganador del Oscar 2014, que también ganó dos BAFTA, criticó la falta de diversidad en los nominados, rechazando las afirmaciones de los organizadores de que se debe a cuestiones más amplias con la representación en la industria del cine.

“Porque si los BAFTA no están apoyando al talento británico, si no estás apoyando a las personas que están avanzando en la industria, entonces no entiendo para qué están ahí”.