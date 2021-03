Sunny Hostin critica a familia real por no proteger a Meghan Markle

La copresentadora de The View considera que Meghan debería “recibir una disculpa de inmediato” por el abuso racial sufrido.

La copresentadora del programa The View, Sunny Hostin, criticó a la familia real por no haber protegido a Meghan Markle cuando ella fue parte de la realeza. Sunny Hostin considera que todos en el palacio ‘deberían disculparse de inmediato’ con Meghan Markle por el abuso racial que ella ha sufrido en el Reino Unido.

Sunny criticó el comportamiento de Buckingham, que en lugar de “sacar a la luz” acusaciones de hace años sobre el supuesto ‘acoso’ de Meghan al personal, la realeza ‘debería estar apoyando a la duquesa de Sussex’.

En declaraciones a Whoopi Goldberg, Meghan McCain, Sara Haines y Joy Behar después de que se supo que el Palacio inició una investigación sobre las acusaciones de comportamiento de intimidación de Meghan contra el personal, Sunny dijo que los miembros de la realeza deberían haber hecho más.

“Creo que están tan preocupados – la Firma, el Palacio, la Familia Real – por la entrevista de Oprah, para sacar a la luz algunas acusaciones de hace dos años y medio, que presuntamente intimidó al personal enviando correos electrónicos a las 5 de la mañana”, dijo.

“Dios mío, yo envío correos electrónicos a la 1 a. M., A las 2 a. M., A las 5 a. M… Habría tenido muchos casos en mi contra si fuera un comportamiento delictivo”, reclamó Sunny, indicando que eso no es motivo para señalar a Meghan. Afinal, son correos electrónicos, que uno ve a la hora que quiere o que empieza su hora laboral.

Sunny continuó: “Estoy realmente sorprendida de que en lugar de tratar de reparar esta brecha, en lugar de apoyar a Meghan y Harry, quien creo que sacó a su esposa y su familia de Inglaterra debido al terrible odio racial al que ella fue sometida, y no quería que la historia se repitiera después de lo que le pasó a su madre con los medios. Estoy sorprendido de que no hayan intentado siquiera disculparse por no protegerla más, y en su lugar hagan esto. Creo que eso dice mucho sobre el funcionamiento de la Familia Real”, añadió.

La copresentadora de Sunny, Meghan McCain, estuvo de acuerdo, calificando algunas de las acusaciones de intimidación como “ridículas” en su contenido.

“Una de las cosas de las que la acusan en su abuso es enviar correos electrónicos al personal temprano en la mañana. En este momento están tratando de hacer que Meghan Markle se vea realmente, realmente mal, incluso acusándola de usar aretes de diamantes que le regaló el Príncipe de Arabia Saudita después del asesinato de Jamal Khashoggi. Y todos estos son hechos que, supongo, se conocen desde hace muchos años, ¿por qué están saliendo ahora mismo?”, cuestionó McCain.

La panelista Joy Behar estuvo de acuerdo: “En la monarquía británica, simplemente harán que su vida sea miserable, es mejor que siga la línea. No les gusta cuando te enfrentas a ellos. Mira lo que le pasó a Diana, lo mismo, lo mismo. Así que estoy en el equipo Meghan Markle”.