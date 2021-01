Supuesta separación de Kim Kardashian y Kanye West sirve para alavancar rating

Una fuente señala que Kris Jenner quiere finalizar el reality familiar con broche de oro y mucho drama…

Hay quienes piensan que el supuesto divorcio de Kim Kardashian y Kanye West es solo un truco publicitairo para llevar algo de drama a la última temporada de Keeping Up With the Kardashians, y así abrir espacio a los nuevos negocios que la familia llevará a la plataforma Hulu próximamente.

El rumor inició principalmente porque la empresaria llevó el asunto a los episodios finales del reality show familiar del canal E!

Y según la revista US Weekly, Kanye no está contento de que su supuesta separación sea transmitida por televisión.

“Está menos que emocionado”, comentó una fuente, afirmando que el cantante no aprueba la decisión de Kim de tratar de ganar dinero con un asunto como ese.

De acuerdo con otra fuente de la revista OK! Kris Jenner ‘quiere que esta sea la mejor temporada de todas’:

“Quiere cerrar con broche de oro, quiere audiencia, y nada mejor que este drama de divorcio para subir los números”, argumenta el informante.