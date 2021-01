Jennifer Lopez confiesa que no se amaba a los 30 y pocos años

La cantante revela que pasó por terapias, pero solo ahora entiende qué es para ella el amor propio…

Jennifer Lopez afirmó en el podcast ‘#CoachConversations’ de Jay Shetty, un famoso autor británico, exmonje y entrenador de propósitos, que no se ‘amaba a sí misma’ cuando tenía 30 años.

La cantante y actriz de 51 años ha revelado que asistió a terapia cuando tenía 30 años, y aunque en ese momento creía que tenía mucho amor propio, ahora comprende que sus ‘relaciones personales’ no eran ideales.

Hablando con Shetty ella dijo: “Recuerdo cuando estaba haciendo terapia, al principio, ya sabes, un poco en mis 30 y se hablaba mucho sobre amarse y yo estaba como, ‘Me amo a mí misma’, pero obviamente estaba haciendo todas estas cosas en mis relaciones personales que no parecía que me quería a mí misma… ni siquiera entendía el concepto de eso. Me tomó tiempo y todavía es un viaje para mi.”, señaló.

Si bien J-Lo no reveló la relación a la que se refería, se pensó que podría haber hecho referencia a su matrimonio con Marc Anthony, con quien tiene los gemelos Emme y Max de 12 años.

Jennifer, quien ahora está comprometida con Alex Rodríguez, ha hablado anteriormente sobre su lucha por “encontrar el perdón” después del final de su matrimonio, pero insistió en que todavía ama a Marc porque él es el padre de sus hijos.