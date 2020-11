Taylor Swift lanza nueva película en plataforma Disney+

La cantante sorprendió a sus fans con el lanzamiento de una cinta personal nunca antes vista…

Esta semana Taylor Swift sorprendió a sus fans con el lanzamiento de una película en la nueva plataforma Disney+.

La cantante reveló el tráiler de Folklore: The Long Pond Studio Sessions, que fue lanzado a la medianoche del 25 de noviembre.

En el video, Taylor dice: “Hay algo en la incertidumbre total de la vida y que si vamos a recalibrar todo, primero debemos comenzar con lo que amamos … Es un álbum que te permite sentir realmente tus sentimientos, y es producto de este momento en que podría haber perdido la cabeza por completo y, en cambio creo que ese álbum fue realmente un florecimiento. Estoy orgullosa de lo que trabajamos en este álbum porque, al final, todos lo necesitan”, señala.

En Instagram, ella subtituló el video: “Bueno, es 24/11 y 24-11 = 13, así que tengo un anuncio … No has visto esta película antes … Folklore: The Long Pond Studio Sessions sale hoy medianoche en @DisneyPlus! #folkloreOnDisneyPlus “, avisó.

La película muestra a Taylor cantando cada canción del álbum Folklore y discutiendo las historias y secretos detrás de cada una de las 17 pistas.