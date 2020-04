Thalía ayuda a poner comida en la mesa de personas pobres

La cantante participa en el desafío All in Challenge, que beneficiará a un seguidor a participar en su próximo video musical.

Para apoyar a las organizaciones que están ayudando a poner alimentos en la mesa de familias y niños en riesgo en los Estados Unidos, Thalía participa en el desafío All in Challenge, que beneficiará a uno de sus seguidores que haga una donación, a participar en su próximo video musical.

La cantante dijo que sus fans pueden apoyar con cualquier cantidad, cualquier donación para participar.

“¡Cariños, me he unido al #ALLINCHALLENGE! @allinchallenge. En estos momentos de crisis, unamos fuerzas para ayudar a los que más lo necesitan. Por eso estoy donando la oportunidad de que uno de ustedes participe en uno de mis próximos videos musicales.

Miren el link en mi BIO para más detalles y para que hagan su contribución y participen. El 100% de los fondos recaudados apoyarán a las siguientes organizaciones: @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica, @feedingamerica and @wckitchen (@americasfoodfund).

¡Muchas muchas gracias! ¡Ahora, nomino a mi querido amigo @Maluma!”, escribió la artista, nombrando al cantante Maluma para que también participara en el desafío.

Thalia explicó que, como madre, le afecta mucho saber que, mientras dura la cuarentena, miles de niños no tienen comida en casa, porque solían comer en las escuelas, por lo que aceptó el desafío.