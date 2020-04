Seriado Friends regresa a la pantalla chica el 27 de mayo

Las 10 temporadas de la exitosa serie estarán en HBO Max, la nueva plataforma de HBO, pero el especial de reunión no estará listo.

El seriado Friends finalmente regresará a la pantalla chica, después de que Netflix eliminó la serie de su plataforma a finales de 2019.

HBO Max, la nueva plataforma de HBO, se lanzará el 27 de mayo y presentará una tonelada de títulos, incluyendo las 10 temporadas del exitoso programa de NBC.

Pero no se espera que el programa especial de Friends se transmita también el 27 de mayo como se planeó originalmente.

El especial se suspendió debido al brote de coronavirus, y solo llegará a la plataforma a principios del 2021.

Y mientras los fans esperan a Friends, HBO MAX también ofrecerá 27 ‘miles de horas de contenido’, que puede incluir títulos como Joker, Wonder Woman, Suicide Squad, Shazam, Aquaman, todos los de Batman y Superman, El Mago de Oz, Casablanca, Ciudadano Kane, The Shining, A Star is Born, Singin ‘in the Rain, 2001: A Space Odyssey, Crazy Rich Asians y más.