Thalía sigue sufriendo de terribles dolores por la enfermedad de Lyme

Thalía se sincera y revela que sufre terribles dolores por la enfermedad de Lyme de la que se atiende desde hace tiempo, y que le ha causado grandes malestares.

La estrella mexicana dijo en entrevista con la revista ‘Galore’: “Casi nadie sabe que cada día me despierto con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo”, y lo compara con que parece que la atropella un autobús. “Es una condición que afecta a tu humor, a tu carácter. Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva”.

Thalía no sabe cuándo exactamente contrajo esta terrible enfermedad que la transmite una garrapata, pero dice que cree estar segura que sucedió cuando estaba embarazada de su hija Sabrina, y hace unos diez años que comenzó a hablar de esto públicamente, con el fin de que las personas cuando tengan síntomas similares, acudan con el médico, pues la detección temprana de esta enfermedad es esencial.

“He aprendido a anteponer mi mente al cuerpo, sin importar cómo me sienta. Salgo de la cama cada mañana y empiezo mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga, una dieta sana, ejercicio, una actitud positiva, centrada y vivir con gratitud es la mejor receta para sobrevivir a esto”, declaró Thalía.