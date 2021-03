The Talk en pausa tras discusión al aire entre Sharon Osbourne y Sheryl Underwood

La CBS ha pausad el programa el lunes y martes, mientras realiza una investigación de lo sucedido.

‘The Talk’ en pausa después de disputa al aire entre Sharon Osbourne y Sheryl Underwood

The Talk está tomando una breve pausa mientras CBS realiza una revisión sobre la explosiva confrontación de Sharon Osbourne y Sheryl Underwood la semana pasada.

Las dos mujeres discutieron al aire el miércoles pasado cuando Sharon le pidió a su copresentadora que la “educara” sobre por qué los comentarios hechos a favor de su amigo Piers Morgan, a quien había defendido después de su partida del programa de televisión británico Good Morning Britain, eran racistas.

Y ahora los funcionarios de CBS han decidido desconectar los programas en vivo el lunes y martes, informa Deadline, aunque actualmente está programado para regresar el miércoles.

La disputa comenzó en The Talk cuando Sharon hablaba de defender a Piers, quien dijo que no le creía a la duquesa Meghan cuando dijo que había tenido pensamientos suicidas, lo que llevó a Sheryl a comentar: “Parece que tu amiga de al lado le está dando validación o refugio a algo que él ha dicho que es racista “.

Sharon respondió: “Edúcame, dime cuando lo has escuchado decir cosas racistas? Siento mucho que me van a poner en la silla eléctrica porque tengo un amigo, al que mucha gente piensa que es racista, ¿eso me convierte en racista? ¿Cómo puedo ser racista con alguien o algo en mi vida? ”.

El programa luego cortó a una pausa comercial, pero cuando regresó, continuó presionando a Sheryl para que le explicara qué era racista sobre los comentarios de Piers y agregó: “Y no intentes llorar, porque si alguien debería estar llorando, debería ser yo. “

Al día siguiente, la ex estrella de The X Factor se disculpó por sus comentarios.

Ella dijo: “Lo siento mucho. Entré en pánico, me sentí sorprendida, me puse a la defensiva y dejé que mi miedo y horror de ser acusada ​​de racismo se apoderaran de mí “.

Sin embargo, la disputa continuó el viernes cuando la ex panelista de The Talk, Holly Robinson Peete, alegó que Sharon había hecho comentarios racistas sobre ella.

Ella tuiteó: “Soy lo suficientemente mayor para recordar cuando Sharon se quejó de que era demasiado” gueto “para # theTalk … luego me fui”.

Sharon negó la acusación y escribió en Instagram: “En respuesta a la acusación de Holly de que la despidieron de The Talk y que dije que era ‘demasiado gueto’ para estar en The Talk”.

“Nunca pronuncié esas palabras y estoy compartiendo un correo electrónico que me envió Holly un mes después de que CBS la despidiera. Como he dicho antes, nunca he tenido la capacidad / autoridad para hacer que despidan a nadie del programa y el correo electrónico de la Sra. Peete habla por sí solo “.

La CBS confirmó el viernes que están realizando una revisión de lo sucedido.

La red dijo en un comunicado: “Estamos comprometidos con un lugar de trabajo diverso, inclusivo y respetuoso. Todos los asuntos relacionados con el episodio del miércoles de The Talk se encuentran actualmente bajo revisión interna “.

