Tommy Mottola sorprende Thalía con fiesta en barco para celebrar sus 50 años

La cantante cumplió 50 años el 26 de agosto y disfrutó de una velada con su familia en un barco…

Thalía compartió en Instagram imágenes de su fiesta de cumpleaños. La cantante mexicana cumplió 50 años el 26 de agosto y ganó un bonito homenaje de su familia y amigos.

En las redes sociales al compartir fotos de un ensayo hecho en su mansión, ella demostró su gratitud y felicidad por todo lo que la vida le ha dado hasta ahorita.

“Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman.

Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano.

Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado.

Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo… es el AMOR.

Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia).

Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores), ¡gracias por tantooo! ¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, finalizó.

Ve también: Thalía es Top5 en iTunes de México

En otro post, la esposa de Tommy Mottola agradeció al empresario por la fiesta que le preparó:

“La vida está hecha de momentos. ¡Y que momentos! @tommymottola mi amor, gracias por el cumpleaños más espectacular de todos. Cada sorpresa que planeaste con tanto amor para celebrar junto con nuestros hijos. En familia, en amor, en risas ¡y en sorpresas! ¡Te amo mi amor!

Aquí les comparto un poquito del transcurso del día.”, dijo.