Pink anuncia la muerte de su padre en Instagram

La cantante Pink está de luto. Su padre Jim Moore falleció esta semana y la cantante de 41 años fue a Instagram prestarle un último homenaje.

Ella compartió dos fotos com Jim, una cuando ella era niña y otra de su boda en 2006 con Carey Hart.

Ella subtituló las imágenes diciendo “Hasta siempre”.

El Pink, cuyo nombre real es Alecia Moore, había publicado otra foto de ella y el veterano de la guerra de Vietnam interpretando ‘I Have Seen the Rain’, que Jim escribió mientras servía en Vietnam, en un espectáculo en Nueva York.

La cantante aún no ha revelado más detalles sobre la muerte de su padre, pero según la columna Page Six del diario New York Post, él perdió la batalla contra el cáncer de próstata.

Pink reveló el año pasado que su padre sufría de la enfermedad cuando reveló que él ‘acababa de terminar’ su segunda ronda de tratamiento de quimioterapia.

Jim se divorció de la madre de Pink, Judy Moore, cuando la cantante era una niña, pero siempre estuvo presente en su vida.