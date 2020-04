Toni Braxton desmiente haber sido pareja de Dennis Rdman

La cantante revela que aunque llegó a ver a Rodman “algo atractivo”, su amistad nunca se volvió romance.

Toni Braxton ha respondido a los rumores de que salió con la estrella de baloncesto Dennis Rodman, admitiendo que a pesar de que ella pensaba que el deportista era “un poco sexy”, su amistad nunca se volvió romance.

El tema de la naturaleza de la relación de Toni con Dennis surgió en las redes sociales después del último episodio del documental deportivo de ESPN ‘The Last Dance’, que se emitió el domingo por la noche, con la estrella de Un-Break my heart, respondiendo después las preguntas de los fanáticos: “Incluso pensé que @dennisrodman era un poco atractivo en los años 90, pero nunca salí con Dennis Rodman. Estábamos en los VMA “.

Toni y Dennis asistieron a los MTV Video Music Awards juntos en 1996.

Los famosos romances de Dennis proporcionaron gran parte del contenido del último episodio de The Last Dance, una miniserie centrada en el equipo de baloncesto Chicago Bulls entre 1997 y 1998.

Carmen Electra, con quien Dennis salió en los años 90, también hizo una aparición durante el espectáculo, para recordar un incidente en particular cuando tuvo que esconderse de Michael Jordan detrás de un sofá.

Al recordar cómo Michael intentó rastrear a Dennis cuando su antiguo compañero de equipo no fue a practicar, Carmen dijo: “Alguien llamó a la puerta y era Michael Jordan”, explicó Electra, “y me escondí. No quería que me viera así. Así que me oculté detrás del sofá con mantas sobre mí “.

Carmen y Dennis se casaron en 1998, pero se separaron seis meses después.