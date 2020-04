El príncipe Harry y Meghan Markle trabajan con biógrafos para su nuevo libro

‘Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan’ se publicará el próximo mes de agosto.

El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, según los informes, cooperan con los biógrafos en un nuevo libro que promete revelar su “mundo real”.

La biografía, titulada provisionalmente ‘Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan’, debía ser publicada por Dey Street Books de Nueva York en junio, pero se ha retrasado en medio de la pandemia de Covid-19.

Según el periódico británico The Independent, el tomo ahora se lanzará en agosto, después de que los escritores tengan acceso a los compromisos de la duquesa en un pequeño número de ocasiones.

Se cree que la familia real ha estado consciente de la existencia de la biografía, y aunque existe preocupación sobre cuánto revelarán sobre la vida personal de la familia real, algunos han expresado exasperación por el drama en curso de los Sussex y su salida de Gran Bretaña.

Esto se produce después de que la pareja renunció como miembro de la realeza senior el mes pasado, y actualmente se están aislando contra el coronavirus en su nuevo hogar en Los Ángeles, con Harry recientemente confesando que pasó el encierro “dando vueltas histéricas” mientras pasa tiempo con su hijo de 11 meses, Archie.