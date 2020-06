Travis Scott es demandado por derechos de autor

El cantante, ex de Kylie Jenner, ha sido demandado por la autoría del tema ‘Highest in the Room’.

Travis Scott y su equipo de producción fueron demandados por tres compositores que reclaman derechos de autor por el tema ‘Highest in the Room’, lanzado por el rapero el pasado mes de octubre.

Oliver Bassil, Benjamin Lasnier y Lukas Benjamin Leth denunciaron que el cantante y su equipo les mintieron al mostrarse interesados en sus trabajos, para luego no llegar a acuerdos pero utilizar ilegalmente sus creaciones. En este caso en la demanda se reclama que copiaron su arreglo de guitarra para el tema ‘Highest in the Room’.

Los implicados en la demanda además de Travis Scott, son Oz, Dick Dejan Frascona, Mike Dean, Jimmy Cash y Sean Solymar, y se les está solicitando paguen daños y perjuicios, además de que esperan recibir parte del monto de regalías obtenidas por esta canción.

Richard Busch, abogado de los demandantes declaró: “Nunca esperaron que esto terminara en una demanda, pero nunca obtuvieron respuesta a su petición de que se les dieran sus créditos, por lo que dadas las circunstancias no les quedó otra opción”.