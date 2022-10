Travis Scott se enoja ante rumores de que traicionó a Kylie Jenner

El cantante se molestó con los comentarios y pidió que dejen de inventar cosas…

Según la agencia Bang Showbiz, la pareja de Kylie Jenner, Travis Scott ha negado las acusaciones de que ha sido infiel a la madre de sus dos hijos, con quien ha estado saliendo desde 2017.

Se había especulado que él había estado involucrado con la modelo de Instagram, Rojean Kar – conocida como Yungsweetro- que apareció en el set de una sesión de video a principios de este mes.

Al responder a los comentarios en las redes sociales, el rapero rogó a sus fans que pusieran fin a sus «historias ficticias».

«Son un montón de cosas raras», dijo. «Una persona no invitada estaba tomando fotos a escondidas en lo que se suponía que era un set exclusivo mientras yo dirigía un video. Lo digo por última vez. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona. Así que, por favor, dejen los continuos juegos y los cuentos ficticios», pidió.