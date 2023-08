Tristan Thompson recibe críticas por no reconocer a su otro hijo

El basquetbolista es padre de Theo, de 19 meses, con la modelo Maralee Nichols…

Después de compartir una foto de su segundo hijo con Khloe Kardashian, el pequeño Tatum Thompson, en su Instagram el viernes 28 de julio para celebrar el primer cumpleaños del bebé, los seguidores inundaron las redes sociales de Tristan Thompson, con críticas por no haber compartido nunca una sola foto del hijo que tuvo con la modelo Maralee Nichols, Theo Thompson, de 19 meses.

En el pie de foto junto con Tatum, escribió: “¡¡Tatum!! ¡Feliz cumpleaños mi hijo! Eres un recordatorio de lo que significa la vida para mí. Me enseñaste que toda pérdida viene con una lección y tú eres mi regalo. Eres mi recordatorio de todos los mensajes de Dios. Tú eres la razón por la que comencé mi historia. Los errores en el camino son lecciones, no fracasos. No hay fecha de caducidad para reinventarse. ¡Eres un futuro rey, hijo mío, y estoy muy bendecido de ser tu DaDa!”.

Pero algunos de sus seguidores le han pedido que reconozca públicamente a Theo ‘antes de que sea demasiado tarde’.

«Muy triste de ver que no te importa un carajo un bebé… nunca publicaste nada sobre Theo», dijo un fanático decepcionado.

«Lol. ¿Tu otro hijo que tuviste al mismo tiempo también va a recibir esta muestra pública de aprecio? 😂», escribió otra persona.

“¿Qué pasa con tu otro futuro rey?” preguntó un crítico.

«Espera, ¿no tiene otro bebé de la misma edad jajaja?», señaló otro.

“Debes amar y alabar a TODOS tus hijos por igual. Esto es lo que hacen los verdaderos padres”, afirmó otro usuario.

«¡Theo también merece un feliz cumpleaños!».

Aunque Thompson admitió ser el padre de Theo después de que Nichols presentara una demanda de paternidad, no ha reconocido públicamente a su hijo.