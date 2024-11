Uno de los acusados por la muerte de Liam Payne detalla encuentros con el cantante

El chico de 24 años reveló que estuvo con Liam en tres ocasiones…

Uno de los principales acusados ​​de la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha roto su silencio. Braian Nahuel Pais, uno de los tres imputados por suministrar drogas al cantante, negó rotundamente cualquier implicación en la muerte del músico y presentó su versión de los hechos en una entrevista con Telefe.

Pais, quien trabajaba como mesero en un restaurante de Puerto Madero, conoció a Liam Payne el 2 de octubre, cuando el cantante fue al restaurante con su novia, y allí intercambiaron teléfonos.

Posterormente, según su relato, el primer encuentro con el artista, se dio en el hotel Hyatt, donde conversaron, escucharon música y bebieron whisky. Payne ya había llegado a la reunión bajo los efectos de las drogas, según Pais.

El segundo encuentro tuvo lugar en el hotel Casa Sur, donde posteriormente Payne falleció tras caer del balcón. Pais afirma que pasaron la noche juntos y tuvieron intimidad. Dijo que él consumió marihuana mientras Payne, cocaína.

“Nos dr0gamos, pasó algo íntimo. No lo vi mal, lo vi bien. En ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue re dulce, me preguntaba si yo estaba bien, si me encontraba bien”, detalló el chico de 24 años.

Respecto a la muerte del cantante, Braian Nahuel Pais expresó su perplejidad y afirmó que cree que Liam Payne no saltó del balcón intencionalmente. «Sé que no saltó, no hubiera saltado, la barandilla está alta», dijo. Informó que cuando se estaba yendo del hotel, el cantante parecía asustado, sentado en el inodoro, mirando hacia frente.

La versión de Pais contrasta con las acusaciones de la fiscalía, que lo acusó de suministrar drogas a Liam Payne. La investigación continúa y la policía intenta aclarar las circunstancias exactas de la muerte del cantante. Los informes periciales y los testigos serán cruciales para determinar la responsabilidad de cada persona involucrada.