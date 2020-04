Vicente Fernández Jr apenas se separó y ya aparece con otra mujer

Tras separarse de Karina Ortegón, de quien no está divorciado todavía, Fernández Jr ha sido visto con una joven mujer.

Vicente Fernández Jr parece haber encontrado a una bella mujer, al poco tiempo de su separación de Karina Ortegón, quien reaccionó a una foto del cantante con una linda joven.

Vicente Jr aparece en Instagram junto a una bella dama de nombre Mariana González Padilla, y él escribió: “Hay días que pasan cosas importantes, ¡y hay días importantes en la vida como hoy! Gracias por comenzar una amistad, que tenga que llegar a donde tenga que ser”.

Karina, de quien está separada pero todavía no se firma divorcio, reaccionó a la foto y expresó: “Y para cerrar con broche de oro!! es que aún no se divorcia de mí…@marianagp01 abusada mija que no le jueguen el dedo”.

Fernández y Karina estuvieron juntos poco más de dos años, pero por ‘diferencias irreconciliables’, decidieron separarse e iniciar los trámites del divorcio.