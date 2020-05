Victoria Beckham tras críticas da marcha atrás de licenciar a 30 empleados

La cantante y diseñadora había solicitado subsidio gubernamental para dar licencia a 30 empleados de su marca de moda.

Victoria Beckham ha revocado su decisión de suspender a 30 miembros del personal de su marca de moda, insistiendo en que su equipo “significa todo para ella”.

La noticia llega después de que la ex estrella de Spice Girls fue criticada por solicitar ayuda del gobierno después de que su negocio se vio afectado por la epidemia de coronavirus. Ahora ha cambiado la decisión y anunció que los roles de sus empleados han sido restaurados.

“Ahora no vamos a recurrir al plan de licencia gubernamental”, dijo Beckham a The Guardian. “Al comienzo del cierre, los accionistas acordaron con la alta gerencia otorgar una licencia a una pequeña proporción del personal. En ese momento, no sabíamos cuánto duraría la cuarentena o su probable impacto en el negocio. El bienestar de mi equipo y nuestro negocio lo es todo para mí “.

La estrella, cuyo patrimonio neto estimado es de US$ 420 millones, despidió inicialmente a 120 miembros del personal durante al menos dos meses, algo que, según los informes, habría costado US$ 180,000 en fondos de los contribuyentes británicos.

“Ahora hemos reconsiderado y aceptamos que hay una mejor manera de avanzar para nuestro negocio”, agregó un representante de Victoria.

“Estos son tiempos difíciles con decisiones difíciles y no siempre lo hacemos bien. Todo lo que podemos decir es que estamos tratando de proteger nuestro negocio y nuestro personal”.