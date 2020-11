Vince Vaughn devolvió la vida a Jennifer Aniston tras ruptura con Brad Pitt

Durante este difícil período de la vida, Jen encontró apoyo en su coprotagonista Vince Vaughn, con quien salió durante algún tiempo.

Brad Pitt dejó heridas en el corazón de Jennifer Aniston cuando la dejó por Angelina Jolie.

Es un hecho bien conocido que su impactante divorcio dejó a Jennifer tambaleándose por el dolor y que tardó mucho en recuperarse de eso.

Durante este difícil período de la vida, Jen encontró apoyo en su coprotagonista Vince Vaughn, con quien se rumoreaba que estaba saliendo durante bastante tiempo.

Hablando sobre cómo Vince ‘la devolvió a la vida’, la actriz le dijo a Vogue en 2018: “Llamo a Vince mi desfibrilador. Él literalmente me devolvió la vida”, compartió.

“Mi primera bocanada de aire fue una gran risa. Fue genial. Lo amo. Era encantador, divertido y perfecto para el tiempo que pasamos juntos. Y yo necesitaba eso. Todo siguió su curso “, dijo Jen.

Mientras tanto, Vince admitió después haber estar en una relación con ella, pero dijo que no le gusta que los paparazzi lo acosen.

“Te gusta alguien y estás pasando tiempo con él; eso está separado y todo estuvo bien. Pero realmente pasé la mayor parte de ese tiempo buscando formas de no llamar la atención. Creo que mantenerme bajo y no hablar de eso me puso en una buena posición después, porque simplemente no era parte de nada “, había dicho el actor.

A la larga, tanto Jen como Vince tomaron caminos separados. Mientras se casaba con Justin Theroux, Vince se casó con la agente inmobiliaria canadiense Kyla Weber en 2010.