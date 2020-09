Viuda de Robin Williams se sintió “aliviada” con diagnóstico postmortem del actor

Susan Schneider habló sobre el ‘monstruo invisible’ que persiguió a su esposo en los últimos años de su vida.

La viuda desconsolada del actor Robin Williams reveló el alivio que sintió cuando le diagnosticaron al actor demencia de cuerpos de Lewy, después de su muerte por suicidio en 2014.

Susan Schneider, de 56 años, habló con el programa Today en una entrevista transmitida el martes en la que habló sobre el ‘monstruo invisible’ que persiguió a su esposo en los últimos años de su vida, teniendo diagnósticos equivocados con anterioridad.

El legendario comediante fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson tres meses antes de su muerte, a los 63 años, pero en realidad sufría demencia con cuerpos de Lewy.

Los expertos dicen que la enfermedad tuvo un efecto tan devastador en el cerebro de Williams que están sorprendidos de que todavía pudiera caminar y hablar antes de su muerte, ya que Schneider ahora trabaja para promover la conciencia en su honor.

“Robin y yo sabíamos que estaban pasando muchas más cosas. Robin tenía razón cuando me dijo: ‘Solo quiero reiniciar mi cerebro'”, dijo la pintora de paisajes a la periodista Hoda Kotb.

“Me llamaron para que me sentara a repasar el informe del forense. Me sentaron y me dijeron que básicamente Robin murió de demencia difusa con cuerpos de Lewy. Empezaron a hablar de la neurodegeneración. No estaba en sus cabales”.

Ella continuó: “Me sentí aliviada de que tuviera un nombre. Robin y yo habíamos pasado por esta experiencia juntos, siendo realmente perseguidos por un monstruo invisible. Y fue como un golpe con los síntomas. Salí de allí con el nombre de la enfermedad, lo que Robin y yo estábamos buscando”.

Ahora espera que el nuevo documental ‘Robin’s Wish’ cuente la verdadera historia de sus últimos años y la enfermedad que lo llevó al insomnio, la paranoia y la lucha por comprender la realidad.

Schneider recordó la confusión que experimentó Williams cuando sus médicos le indicaron que durmiera en una cama separada de ella para aliviar el insomnio que acompaña a Lewy.

Mientras Williams continuaba trabajando mientras la pareja luchaba en secreto con los síntomas, en el set sus compañeros de trabajo también estaban comenzando a notar un cambio.

“Estaba claro para mí, estaba claro para todos nosotros en ese set que algo estaba pasando con Robin”, dijo el director de Night in the Museum, Shawn Levy.

“Robin estaba luchando por recordar líneas y combinar las palabras correctas con la actuación. Robin me llamaba diciendo si se podía usar, si algo de esto se podía usar. Vi su moral desmoronarse. Vi a un tipo que no era él mismo y pensó que era imperdonable”.

Cuando finalmente fue diagnosticado después de su muerte, los expertos médicos se sorprendieron de la medida en que había tomado el control de su cuerpo.

El director de memoria y envejecimiento de la UCSF, el Dr. Bruce Miller, dijo que estaba “asombrado” de que “Robin pudiera caminar o moverse” después de padecer el mortal trastorno neurodegenerativo.