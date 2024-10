Wendy Guevara responde a comentarios transfóbicos de Eduardo Verástegui

El actor afirmó en una entrevista en Telemundo que la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ es «un hombre»…

La ganadora de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos’, Wendy Guevara, ha respondido con su característico humor a las recientes declaraciones del actor conservador Eduardo Verástegui, quien cuestionó su identidad de género. Verástegui afirmó en varias ocasiones que Guevara era un hombre, desencadenando una ola de críticas en redes sociales.

En una entrevista en Telemundo, el actor afirmó que Wendy era un hombre. Esta no es la primera vez que Eduardo hace comentarios de este tipo, pues anteriormente habría publicado en sus redes sociales que Mario Bezares no era el primer hombre en ganar ‘La Casa de los Famosos México’, pues Wendy ya había ganado la edición anterior.

«[…] me preguntaron qué opinaba de Wendy Guevara, a lo que solo respondí: Es hombre. Cuando lo conozca, opinaré. La verdad no es una opinión, es la verdad», expresó a través de su cuenta de X (ex Twitter). En otra publicación, el actor reiteró su argumento, de esta vez con el hashtag ‘#Wendyesunvato».

Eduardo Verástegui vía X (ex Twitter)

Ante estas afirmaciones, Wendy Guevara no se quedó callada y respondió con ironía, acusando al actor de doble moral y que no iría «levantar carreras»:

«Sí hermanas, ya vi lo que puso el señor ese que dice que soy hombre […] en su perfil hasta dice católico y tiene muchas imágenes de Dios, pero así es la gente doble moral; ni hablemos del viejo feo, miren yo no voy a estar levantando muertos, no voy a estar levantando carreras», anunció.

La influencer trans aseguró estar acostumbrada a este tipo de comentarios y recalcó que no se dejará intimidar.