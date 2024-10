Seres queridos de Liam Payne preocupados con su estado tras revelaciones de su ex pareja

Maya Henry expuso el comportamiento obsesivo y manipulador del ex One Direction en sus redes sociales…

La salud mental de Liam Payne ha generado preocupación entre sus seres queridos. Según fuentes cercanas al cantante, su comportamiento ha sido errático y alarmante en los últimos meses, especialmente desde su separación de Maya Henry.

Un informante reveló al medio The U.S. Sun que Liam se habría alejado de sus amigos más cercanos y estaría rodeado de personas que no siempre tienen su mejor interés. «Durante un tiempo, las cosas parecían estar mejorando para él, pero este año han habido temores de que esté cayendo en picada», aseguró la fuente.

Estas preocupaciones surgen a raíz de las recientes acusaciones de Maya Henry, quien describió un patrón de comportamiento obsesivo y manipulador por parte de Liam. La modelo afirmó que el cantante la bombardeaba con mensajes desde múltiples cuentas, incluso llegando a contactar a su madre.

«Él crea nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes, siempre es una nueva maldita cuenta de iCloud. Cada vez que veo una aparecer en mi teléfono, pienso: ‘aquí vamos de nuevo'», reveló Maya en un video de TikTok.

«Él es el que constantemente está haciendo cosas raras, y debo agregar que, literalmente, dijo que la razón por la que tiene a todas estas personas en su maldito Snapchat… es que se aprovecha de los fanáticos de One Direction porque son leales a él», agregó Maya

Las declaraciones de Maya han generado gran revuelo en las redes sociales y han puesto en duda la estabilidad emocional de Liam Payne.