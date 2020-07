Will.I.Am le dice a Kanye West que “juega con fuego” con candidatura presidencial

El cantante líder de The Black Eyed Peas dice que la política “es muy peligrosa” si no se toma en serio.

Will.I.Am, líder de la banda ‘Black Eyed Peas, un gran crítico de su colega Kanye West, califica como ‘jugar con fuego’, las pretensiones de ser candidato a la presidencia del rapero.

“Es una cosa muy peligrosa esto de la política si no te lo tomas en serio. No debería andar jugando con fuego y menos en estos momentos delicados que vivimos. ¿Pero qué $%&?& está haciendo?. En serio, no sé ni en que proyectos está metido para ayudar a la comunidad. Hay muchas maneras de ayudar a la comunidad al margen de la política. No tienes que presentarte a un cargo electo para cambiar y mejorar la vida de los demás”, comentó el músico en conversación con Daily Mirror.

Will.I.Am está seguro de que hay muchas maneras de ayudar a la comunidad sin meterse en política, y puso de ejemplo su fundación, a través de la cual apoya a los más necesitados, en especial a la comunidad afroamericana, que a pesar de los avances, continúa en una situación marginal en comparación con la población blanca.