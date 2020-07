Bárbara Mori anuncia un nuevo proyecto

La actriz ha anunciado su nuevo proyecto para televisión, próximo a estrenar, titulado “La negociadora”.

Bárbara Mori está alejada de los escándalos de la farándula, pero no por ello alejada del trabajo, y anuncia un nuevo proyecto que se titula ‘La negociadora’.

“Estamos por estrenar ‘La negociadora’, que produce Once Once Films y sale en pantalla en Estados Unidos. En la serie soy la mejor negociadora de secuestros de Latinoamérica, y me encargo de salvar vidas, me encantó ese rol”, comentó emocionada la actriz en entrevista, según el Diario Basta.

Bárbara se adentró en su personaje, y se encargó de empaparse muy bien en el tema, muy de cerca con la dirección y la producción.

“Hice un trabajo de mesa con Juancho Cardona y Letxe Ruiz. Me eché un clavado a ver entrevistas de secuestradores, negociadores, vi muchas series al respecto, me adentré en el mundo de la policía, y he de confesar que era muy ajena a él. Me encantó reencontrarme con Manolo Cardona, porque tenemos una amistad de hace muchos años y el guión está muy bien escrito, y sé que les va a llegar muy hondo, como me llegó a mí, porque es un personaje que tiene que ver mucho con mi vida y mi filosofía de seguir adelante”, señaló.